Son dakika! Bir ay önce boşandığı eşini tabancayla öldürdü (2)

Edinilen son dakika haberine göre BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDIÇankırı'da yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Gülay Açıkgöz'ü (40) tabancayla öldürüp, memleketi Adana'ya döndükten sonra teslim olan Mesut Açıkgöz, Çankırı Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.