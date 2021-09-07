Son dakika... Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika... Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika... Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarladan evine doğru giden Abdullah Turan (64) idaresindeki 11 SE 570 plakalı traktör, Adliye köyü Erikli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Turan, devrilen traktörün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Osmaneli Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Turan'ın cansız bedeni, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Son dakika... Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika... Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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