Son dakika... Bilecik'in Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlık hasar gördü
Son dakika haberleri... Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.
Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.
Gülümbe köyü Erkan Kenç'e ait samanlıkla sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler samanlığın yanındaki 2 ev ile ahıra sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonra yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise görevli personele ayran ikram etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı