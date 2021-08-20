Son dakika... Bilecik'in Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlık hasar gördü
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Son dakika... Bilecik'in Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlık hasar gördü

Son dakika... Bilecik'in Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlık hasar gördü
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Gülümbe köyü Erkan Kenç'e ait samanlıkla sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler samanlığın yanındaki 2 ev ile ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonra yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise görevli personele ayran ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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