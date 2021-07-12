Son dakika: Biga'da Srebrenitsa Anıtı önünde Bosna Savaşı şehitleri anıldı

Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından inşa ettirilen Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı'nın açılış töreninde, parkta yer alan Srebrenitsa Anıtı önünde, Srebrenitsa Katliamı'nda şehit olan Boşnaklar anıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından inşa ettirilen Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı'nın açılış töreninde, parkta yer alan Srebrenitsa Anıtı önünde, Srebrenitsa Katliamı'nda şehit olan Boşnaklar anıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, parktaki Srebrenitsa çiçek anıtının hüznü, İslamiyeti ve masumiyeti simgelerken, aynı zamanda çok acı bir utancı ve hatırayı anımsattığını söyledi.

Erdoğan, "11 Temmuz 1995'te Avrupa'nın tam göbeğinde dünyanın gözü önünde çocuk dahil binlerce Boşnak kardeşimiz ırkçı Sırplar tarafından katledildi. Bizler bu soykırımı unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Erkap ise şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam 26 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde bir insanlık utancı yaşandı. Her zaman namusu ve onuru ile barış içinde yaşamış olan biz Boşnaklar, Bosna'da katliam mağduru olduk. 8 bin 372 masum çoluk, çocuk, anne, baba, kızan... DNA testi yapılan 19 cesedin en genci 16, en yaşlısı ise 63 olarak tespit edildi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük katliam olarak tarihe geçti."

Şehitler için dua edilmesi ve parkın açılışının yapılmasıyla sona eren törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya