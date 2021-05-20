Son dakika... Biden ve Sisi, Gazze'deki "ateşkes çabaları"nı görüştü
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Son dakika... Biden ve Sisi, Gazze'deki "ateşkes çabaları"nı görüştü

Son dakika... Biden ve Sisi, Gazze'deki 'ateşkes çabaları'nı görüştü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde, "İsrail ve Gazze'de şu andaki çatışmalara son verecek bir ateşkese ulaşma çabalarını" ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde, "İsrail ve Gazze'de şu andaki çatışmalara son verecek bir ateşkese ulaşma çabalarını" ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden ve Sisi'nin bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

"İki lider, İsrail ve Gazze'de şu andaki çatışmalara son verecek bir ateşkese ulaşma çabalarını ele aldı." ifadelerine yer verilen açıklamada Biden ve Sisi'nin bu konuda yakın temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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