Son Dakika: Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
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Son Dakika: Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal sözlerinin ardından Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Görüşme sonrası konuşan Çavuşoğlu Biden'ın sözleriyle ilgili, "Cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama" dedi.

Son Dakika: Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
16.08.2020 21:20 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" sözlerinin ortaya çıkmasının ardından Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığını ifade ederek Biden'ın skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ndeki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konuları değerlendirmenin yanında özellikle Libya'yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldık. Harita üzerinde Doğu Akdeniz'de hem Kıbrıs ekseninde hem genel anlamda neler olduğunu, Türkiye'nin attığı adımları anlattık. Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Elbette biz diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN TÜRKİYE'YE YÖNELİK SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözleri hakkındaki bir soruya ise, "ABD Başkan adayının üslubuna bakınca insan üzülüyor. Konuşmada çok ciddi hatalar ve bilgi noksanlığı var. Dayatmaları kökten reddediyoruz. Cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez" yanıtını verdi.

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