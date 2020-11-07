Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi

07.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:40

Son dakika: ABD'de 3 Kasım Salı günü başlayan 59. başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan Donald Trump'a karşı delege sayısında üstünlük sağlayan Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump, "Bu seçim henüz bitmedi" tepkisini gösterdi.

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, başkanlık için yarıştığı Joe Biden'ın başkan ilan edilmesine tepki gösterdi.

"GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMİYORLAR"

Trump, resmi olmayan sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada, "Hepimiz neden Joe Biden'ın hatalı şekilde kazanan gibi davrandığını ve medyadaki müttefiklerini ona yardım ettiğini biliyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Basit gerçek şu ki bu seçim bitmekten çok uzak" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ AÇIK FARKLA KAZANDIM" DEMİŞTİ

Donald Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seçimi açık farkla kazandım" demişti.

Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Coşkun Göğen Türkan Şoray Timur Selçuk
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Josef De Souza Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Kız Kasım Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 20:39:55. #1.15#
title