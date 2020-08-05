Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
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Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman bölgesinde meydana gelen şiddetli patlamanın bilançosu artıyor. Sağlık Bakanı, ölü sayısının 113'e yükseldiğini, 4 bin yaralı ve onlarca da kayıp olduğunu söyledi.

05.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:48

Beyrut'taki şiddetli patlamada ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var." dedi.

AFRİKA'YA GÖNDERİLMEK ÜZEREYKEN İNFİLAK ETTİ

Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmişti. Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi. Lübnan Gümrük Genel Müdürü Zahir, "Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk" dedi.

EKONOMİYE CİDDİ DARBE VURDU

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti. Abbud, "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez." ifadesini kullandı.

6 TÜRK VATANDAŞI YARALANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." açıklamasında bulundu.

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Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

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