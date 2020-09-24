Son dakika... Beyrut patlaması mağdurlarına 66 milyon dolar yardım dağıtılacak

Son dakika haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, 100 milyar Lübnan Lirasının (Yaklaşık 66 milyon Dolar) Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada etkilenen kişilere dağıtılmasını onayladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, 100 milyar Lübnan Lirasının (Yaklaşık 66 milyon Dolar) Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada etkilenen kişilere dağıtılmasını onayladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, bugün 2020 devlet bütçesinden başkentte meydana gelen şiddetli patlamadan etkilenen kişilere 100 milyar Lübnan Lirasının (Yaklaşık 66 milyon Dolar) dağıtılmasını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, paranın dağıtımının Lübnan ordusu tarafından hazırlanan listelere göre yapılacağı aktarılırken, patlamadan en çok etkilenenlere öncelik verileceği belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı