Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
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Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti

Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 160 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası başlayan protestolara hükümet daha fazla dayanamadı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Başbakan Hassan Diyab'ın istifa ettiğini açıkladı.

10.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:23

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, 160 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla insanın yaralandığı patlama sonrası halk sokağa döküldü. Protestolara daha fazla dayanamayan kabineden 5 bakanın görevi bırakmasının ardından hükümetin başı olan Hassan Diyab da istifa etti.

HÜKÜMET İSTİFASINI CUMHURBAŞKANI'NA İLETECEK

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü kabine toplantısının ardından tüm bakanların istifasını Başbakan Hassan Diyab'a sunduğunu söyledi. Hassan, Başbakan'ın istifaları Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gideceğini aktardı.

Başkent Beyrut'ta büyük yıkıma yol açan patlamanın ardından son günlerde bazı bakanların istifa ettiğine işaret eden Sağlık Bakanı, söz konusu kararın facianın doğurduğu baskı karşısında alındığını belirtti.

İSTİFA EDEN BAKANLAR

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti. Bugün istifalarını veren bakanlar ise şunlar:

Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Çevre Bakanı Damianos Kattar
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Adalet Bakanı Mari Kloud Necm
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti

Sağlık Bakanı Hamad Hasan

LÜBNAN'DAKİ PROTESTOLAR

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki "Hesap Günü" protestoları devam ediyor. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 728'e yükseldi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, "Halk rejimi devirmek istiyor", "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut" gibi sloganlar attılar. Eylemciler, protestolar sırasında Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı.

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NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamada, en az 160 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Haber Yorumları (11)
İŞİNİ İYİ YAPAMAYANIN İSTİFA ETMESİ GEREKİR: Demokrasi işliyor demektir.
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YAHYA: Türkiye de olsaydı sorumlu bakanlar istifa yerine halen koltuklarında devam ederlerdi.
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HOCA: Allah belarını verdi.
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