Son Dakika | Beyoğlu'nda bir kişinin kalbinden vurularak öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Beyoğlu'nda bir kişinin kalbinden vurularak öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika | Beyoğlu'nda bir kişinin kalbinden vurularak öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Beyoğlu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kurşunların hedefi olan iki kişi yerde yatıyor. Çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım ediyor.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz Çarşamba günü yaşan olayda aralarında husumet bulunan Ahmet Akın ile Mahmut Işık sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Belinden tabancasını çıkarak Mahmut Işık, Ahmet Akın'ı ayağından Murat Imrak'ı da kalbinden vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Irmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Sokak ortasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Mahmut Işık silahı ile Ahmet Akın ve Murat Imrak'a kurşun yağdırıyor. Zanlı olay yerinden kaçarken yaralılara ise çevredeki vatandaşlar yardım ediyor. - İSTANBUL

Son Dakika | Beyoğlu'nda bir kişinin kalbinden vurularak öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Yusuf Güney Gülben Ergen Bergüzar Korel Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Aytaç Kara Caner Erkin Nihat Özdemir Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Beyoğlu'nda bir kişinin kalbinden vurularak öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:46:21. #1.16#

title