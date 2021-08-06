Son Dakika | Beyoğlu'nda bir kişinin kalbinden vurularak öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberler... Beyoğlu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kurşunların hedefi olan iki kişi yerde yatıyor. Çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım ediyor.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz Çarşamba günü yaşan olayda aralarında husumet bulunan Ahmet Akın ile Mahmut Işık sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Belinden tabancasını çıkarak Mahmut Işık, Ahmet Akın'ı ayağından Murat Imrak'ı da kalbinden vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Irmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Sokak ortasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Mahmut Işık silahı ile Ahmet Akın ve Murat Imrak'a kurşun yağdırıyor. Zanlı olay yerinden kaçarken yaralılara ise çevredeki vatandaşlar yardım ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı