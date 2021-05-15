Son Dakika: Beyaz Saray'dan medya kuruluşlarının olduğu binayı vuran İsrail'e uyarı
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Son Dakika: Beyaz Saray'dan medya kuruluşlarının olduğu binayı vuran İsrail'e uyarı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Son dakika: İsrail'in Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da olduğu 13 katlı bir binayı vurmasına ABD'den tepki geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" dedi.

Hafta başından bu yana Filistin'deki saldırılarını sürdüren İsrail, medya devlerinin bulunduğu binaları da hedef aldı. Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da olduğu 13 katlı bir binayı vuran İsrail'e ABD'den uyarı geldi.

"DOĞRUDAN İLETTİK"

İsrail'in saldırısına ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" tepkisini gösterdi.

MEDYA DEVLERİNDEN DE TEPKİ GECİKMEDİ

AP'nin Başkan ve CEO'su Pruitt, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pruitt, açıklamasında, "AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan oldukça rahatsız edici İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük" ifadesini kullandı.

Al Jazeera ise yaptığı açıklamada 'İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir' ifadelerine yer verdi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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