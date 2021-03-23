Son dakika: BEÜ'de "Çanakkale Savaşlarını Düşünmek" başlıklı online söyleşi gerçekleştirildi
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Son dakika: BEÜ'de "Çanakkale Savaşlarını Düşünmek" başlıklı online söyleşi gerçekleştirildi

23.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:40
Son dakika: BEÜ'de

Son dakika haber... Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Enis Şahin BEÜ'de "Çanakkale Savaşlarını Düşünmek" başlıklı çevrimiçi söyleşinin konuğu oldu.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Enis Şahin BEÜ'de "Çanakkale Savaşlarını Düşünmek" başlıklı çevrimiçi söyleşinin konuğu oldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında Fen Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Yücel Namal moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. Şahin, Türk milletinin bağımsızlık yolunda verdiği destansı mücadele olan Çanakkale Savaşları sonrasında elde edilen zaferin askeri, siyasi ve sosyo-ekonomik sonuçları üzerinde anektodlar paylaştı. Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadelenin yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecede olduğunu belirten Şahin, Çanakkale'de elde edilen zaferin dünya ülkelerinin güç dengelerini de değiştirdiğin ve aziz Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha kanıtladığını ifade ederek, bu kutlu zaferin dünya tarihinde mazlum ulusların vatan ve hürriyet yolunda verdikleri mücadelelerde nasıl rol model bir misyon üstlendiğinin ipuçlarını dinleyicilere aktardı. - ZONGULDAK

Son dakika: BEÜ'de 'Çanakkale Savaşlarını Düşünmek' başlıklı online söyleşi gerçekleştirildi
Son dakika: BEÜ'de 'Çanakkale Savaşlarını Düşünmek' başlıklı online söyleşi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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