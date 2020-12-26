Berlin polisi silahlı çatışmaya karışanların izini sürüyor
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Berlin polisi silahlı çatışmaya karışanların izini sürüyor

26.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:31
Berlin polisi silahlı çatışmaya karışanların izini sürüyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya karışanların izini sürüyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya karışanların izini sürüyor. Yaralananlardan birinin kanaldan çıkarıldığı açıklanırken, şahsın kaçmak için kanala atladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg bölgesinde yerel saatle 04.00 sıralarında silahlı çatışma çıkmış, 4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Berlin polisi olay erinde ağır silahlarla güvenlik çemberi oluştururken, çatışmaya karışanların izini sürmeye başladı. Bölgede bir polis helikopteri de uçuş gerçekleştirerek çalışmalara havadan destek veriyor. Olayın meydana geldiği bölge araç trafiğine kapatılırken, bir kapıda mermi izlerinin bulunduğu kaydedildi.

Çatışmanın Sosyal Demokrat Parti (SPD) binasının yakınında meydana geldiği, yaralananlardan birinin kanaldan çıkarıldığı aktarıldı. Şahsın kaçmak için kanala atladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Çatışmaya katılanların kimliğini tespit etmeye çalışan polis, çatışmanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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