Son dakika: BATU RAJA - Endonezya ve ABD'den ortak askeri tatbikat
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Son dakika: BATU RAJA - Endonezya ve ABD'den ortak askeri tatbikat

Anadolu Ajansı / Dwi Ari Prastyanto - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Endonezya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Edonezya'nın Martapura kentine bağlı Batu Raja kasabasında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Endonezya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Edonezya'nın Martapura kentine bağlı Batu Raja kasabasında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Endonezya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andika Perkasa ve Birleşik Devletler Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn tatbikatın açılışına katıldı.

Son dakika: BATU RAJA - Endonezya ve ABD'den ortak askeri tatbikat
Son dakika: BATU RAJA - Endonezya ve ABD'den ortak askeri tatbikat
Son dakika: BATU RAJA - Endonezya ve ABD'den ortak askeri tatbikat
Son dakika: BATU RAJA - Endonezya ve ABD'den ortak askeri tatbikat

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dwi Ari Prastyanto

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