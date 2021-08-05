Son dakika: BATU RAJA - Endonezya ve ABD'den ortak askeri tatbikat
Son dakika haberler... Endonezya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Edonezya'nın Martapura kentine bağlı Batu Raja kasabasında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Endonezya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Edonezya'nın Martapura kentine bağlı Batu Raja kasabasında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Endonezya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andika Perkasa ve Birleşik Devletler Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn tatbikatın açılışına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dwi Ari Prastyanto