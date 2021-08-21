Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde acı haberler gelmeye devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 82 olurken kayıp ihbarı da 16 olarak açıklandı.

Sel felaketinin vurduğu Batı Karadeniz bölgesindeki bilanço artmaya devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı son rakama göre hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

16 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Selden en çok etkilenen Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 82 olurken kayıp ihbarı da 16 olarak açıklandı.

Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi

NE OLMUŞTU?

Karadeniz Bölgesi'nde devam eden aşırı yağışlar sonucu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos tarihinde sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Pek çok kişinin mahsur kaldığı bölgede 4365 personel, 540 araç, 32 ambulans ve 1 helikopter çalışmalara katıldı.

Son olarak AFAD'dan gelen açıklamaya göre; Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi olmak üzere toplam 82 kişi hayatını kaybetti. Kayıp ihbarı da 16 olarak açıklandı.

Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Cimilli İbo Hande Yener Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 21:58:15. #1.14#

title