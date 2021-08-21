Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Son dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde acı haberler gelmeye devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 82 olurken kayıp ihbarı da 16 olarak açıklandı.

Selden en çok etkilenen Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 82 olurken kayıp ihbarı da 16 olarak açıklandı.

Sel felaketinin vurduğu Batı Karadeniz bölgesindeki bilanço artmaya devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı son rakama göre hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Karadeniz Bölgesi'nde devam eden aşırı yağışlar sonucu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos tarihinde sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Pek çok kişinin mahsur kaldığı bölgede 4365 personel, 540 araç, 32 ambulans ve 1 helikopter çalışmalara katıldı.

Son olarak AFAD'dan gelen açıklamaya göre; Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi olmak üzere toplam 82 kişi hayatını kaybetti. Kayıp ihbarı da 16 olarak açıklandı.