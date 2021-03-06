Son dakika! Başkentte husumeti olan bir kişiyi silahla vuran şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da husumetlisi olan bir kişiyi silahla vuran zanlı Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu evindeki tabancalarla birlikte yakalandı.

Ankara'da husumetlisi olan bir kişiyi silahla vuran zanlı Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu evindeki tabancalarla birlikte yakalandı.

Olay, Kahramankazan ilçesinin Kılıçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki boş bir arazide hareketsiz yatan birisini gören çevre sakinleri Jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yerde yatan erkek şahsın kasık bölgesinde silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucunda vefat eden kişinin eşkal bilgileri emniyet müdürlüğü ile paylaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp bildiriminde bulunulan M.K.'nın eşkali ile uyuştuğu tespit edildi. Maktulün eşi S.K. dan, eşi M.K ile galericilik yapan Y.Y. ile husumetli olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde adresi tespit edilen Y.Y.'nin evine operasyon düzenlendi Y.Y.' evinde yapılan aramada bulunan 1 ruhsatlı, 3 ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında ise cinayeti itiraf etti. Zanlı Y.Y. hakkında adli işlemlere başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı