Son dakika! Başkent'te turistik hibrit araç büyük ilgi görüyor
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Son dakika! Başkent'te turistik hibrit araç büyük ilgi görüyor

Son dakika haberlerine göre Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi merkezlere ücretsiz ring hizmeti veren Türkiye'nin şarj edilebilir hibrit elektrikli ticari aracı Başkentlilerden tam not aldı.

Son dakika! Başkent'te turistik hibrit araç büyük ilgi görüyor
05.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:17

Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi merkezlere ücretsiz ring hizmeti veren Türkiye'nin şarj edilebilir hibrit elektrikli ticari aracı Başkentlilerden tam not aldı. Ford Otosan tarafından hibe edilen hibrit araç, 6 durakta hafta içi ve hafta sonu vatandaşlara ücretsiz ring hizmeti veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında şarj edilebilir hibrit elektrikli araç Ford Custom PHEV Başkentlilerin hizmetine sunuldu.

Başkan Yavaş'ın da katıldığı törenle teslim alınan hibrit elektrikli araçlardan biri Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki tarihi bölgelerde ring hizmeti veriyor. Yerli ve yabancı turistler hafta içi ve hafta sonu ring hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor.

6 duraktan tarihe yolculuk

Ankara Kalesi ile Ulus çevresindeki tarihi alanlarda yaşanan trafik ve park sorununa da neşter vuran hizmete Başkentliler ve Ankara'ya gelen turistler yoğun ilgi göstermeye başladı.

Hafta içi 10.00-17.00, hafta sonları ise 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren ücretsiz ringe;

-Kale Önü Meydanı,

-PTT Samanpazarı Meydanı,

-Etnografya ve Resim Müzesi,

-İtfaiye Meydanı-Melike Hatun Camii,

-Ulus Metro Durağı-Stad Oteli,

-Ulus Zafer Anıtı-Anafartalar Çarşısı,

-Roma Tiyatrosu-Dolmuş Durakları,

Anadolu Medeniyetleri Müzesi önünden olmak üzere 6 noktadan binilebiliyor.

Vatandaşlardan tam not

Hibrit araçla konforlu ve güvenli şekilde tarihe yolculuk yapan vatandaşlar kadar esnaf da yeni hizmete tam not verirken, görüşlerini de şu sözlerle dile getiriyor:

-Hasan Bozkurt (Kale esnafı): "Burada hiç böyle bir uygulama yoktu. Bu uygulamanın olması çok güzel oldu. Yaşlı kesim kaleye yürüyerek çıkamıyordu. Şimdi rahat rahat çıkıyorlar. Yoğun ilgi görüyor. Pandemi sürecinden dolayı yabancı turist gelemiyor şu an ancak yerli turistler ve burayı çok seven bir kesim var. Park sorunu yaşandığı için ayrıca vatandaşlar zorlanıyordu ama artık böyle bir sorun da kalmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz."

-Hatice Koramaz (Kale esnafı): "12 yıldır burada işletmeciyiz ve çok uzun zamandır böyle bir uygulama bekliyorduk. Bizim için çok iyi oldu. Biz hatta sayıların artmasını da istiyoruz."

-Derya Demir (Yerli turist): "Biz uygulamadan çok memnun kaldık. Kaleye çıkarken, yürüme mesafesi oldukça fazla, bu sıcakta yürünmüyor. Bundan sonrasında da tercih edebileceğimiz bir uygulama. İşlerimiz daha kolaylaşmış olacak. Uygulama için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz."

-Vildan Çelik (Yerli turist): "Çok güzel bir uygulama. Gerçekten bu sıcakta yürümek çok zor oluyor, enerjiniz kalmıyor. O yüzden bu uygulamayı çok başarılı bulduk."

-Kübra Balcıoğlu (Yerli turist): "Şu an bu çok memnunum. Topuklu giymiştim ve bu hizmeti görünce hemen kullandım. Ayağımızı yerden kesen bir uygulama olmuş. Kale'nin yolları çok yokuş. Beklediğimiz bir hizmetti ve bunun için Başkan Yavaş'a teşekkür ederiz."

-Meral Ünal (Yerli turist): "Çok güzel bir uygulama olmuş. Buradaki afişleri gördük, öğrendik ve hemen kullandık. Güzergah gayet başarılı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

-Ayça Çalış (Yerli turist): "Benim bu ikinci Ankara'ya gelişim. İlk geldiğimde buraları gezerken çok yorulmuştum. Şimdi ailemi gezdirmek için geldim. Bizi çok rahatlatan bir uygulama oldu. Çok fazla yokuş var. Çok beğendim."

Büyükşehir Belediyesine hibe edilen şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlardan bir diğeri ise Başkent Mobil ve Başkent 153 aracılığıyla vatandaş şikayetleri ve saha ziyaretleri için kullanılacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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