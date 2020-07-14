Son dakika... Başkan Şerifoğulları,"Attığımız her adımda şehrimizi markalaştırmayı hedefliyoruz"
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Son dakika... Başkan Şerifoğulları,"Attığımız her adımda şehrimizi markalaştırmayı hedefliyoruz"

Son dakika haberleri: Elazığ'da yapımı planlanan projeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerioğulları, şehrin geleceğine değer katan çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini, attıkları her adımda kenti markalaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Son dakika... Başkan Şerifoğulları,
14.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:59

Elazığ'da yapımı planlanan projeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerioğulları, şehrin geleceğine değer katan çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini, attıkları her adımda kenti markalaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Türkiye'nin ilk konsept projelerinden biri olan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi ile Belediye Engelsiz Yaşam Merkezi, Gümüşkavak Mahallesi ek hizmet binası inşa sahasındaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Şerifoğulları,açıklamalarda bulundu.

Şehrin geleceğine değer katan çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, "Attığımız her adımda şehrimizi markalaştırmayı hedefliyoruz. Şehrimizi markalaştıracak önemli bir yatırım olan ve şehrimizin gelişimi açısından önemli bir ihtiyaç teşkil eden Fuar ve Kongre Merkezi şehrimizin ekonomisi ve ticari yaşamının gelişimine değerli katkılar sağlayacaktır. Toplam 25 bin metrekare alan üzerinde, 17 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Elazığ Fuar ve Kongre Merkezimiz bünyesinde, toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, iki adet 108 kişilik, bir adet 120 kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı salon, üç adet toplantı salonu, fuaye alanı, restoran, kafeterya, ofisler, 145 araçlık kapalı, 55 araçlık açık otopark yer alacak. Hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak tam bir kompleks yapı kimliğine sahip olacak merkezimiz, şehrimizin ticaretinin gelişmesi ve geniş pazarlara açılabilmesine olanak sağlayacaktır"dedi.

İzzetpaşa Mahallesi'nde temel kazı çalışmalarına başlanan engelsiz yaşam merkezi ile ilgili de bilgi veren Şerifoğulları,"Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Toplam 1298,53 metre kare alan üzerine 6175 metre kare kullanım alanına sahip 7 katlı olarak inşa edeceğimiz merkez bünyesinde, 25 araçlık otopark, 100 kişilik sinema salonu, 2 adet çok amaçlı oda, 80 kişilik eğitim ve konferans salonları, mescitler, kütüphane ve okuma salonları, acil müdahale odası, toplantı odaları, 5 adet bilgisayar odası, müzik atölyesi, yağlı boya atölyesi, resim atölyesi, satranç odası, 3 adet işaret dili ve eğitim odaları, 4 adet oyun odaları, 2 adet psikolojik danışmanlık odaları, 22 adet idari birim odası, 15 adet derslik, 7 adet danışman odası, 7 adet aile eğitim odası, 2 adet kantin,arşivler, depolar yer alacak. EBEGEM, ADEM ve Gençlik Merkezimiz de hizmetlerini bu binadan yürütecekler"diye konuştu.

Belediyenin Gümüşkavak Mahallesi'nde 870 metrekare kullanım alanına sahip olacak ek hizmet binasının da yapım aşamasında olduğunu kaydeden Şerifoğulları, bünyesinde spor, kurs salonları, ofisler ve ticaret merkezlerinin olacağını dile getirdi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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