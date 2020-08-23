Son dakika! Başkan Say, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Başkan Say, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Son dakika! Başkan Say, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
23.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:59

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Van'da dün akşam saatlerinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağışın oluşturduğu selde birçok hayvan telef olurken, ekili tarım arazileri ise kullanılamaz hale geldi. Sağanak yağmur ile birlikte sulama kanallarının taşması sonucu birçok mahallede su taşkınları yaşanırken, Edremit Belediyesi'nin tüm ekip ve araçları adeta bölgeye seferber oldu. Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ise sabahın erken saatlerinde mahalleleri gezerek incelemelerde bulundu. Zarar gören bölgelerde ekiplerce çalışma yürütülürken, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Başkan Say'ın talimatı ile harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makineleri mahallelerde, sel sularının daha fazla zarar vermesinin önüne geçmek için çalışma yürütürken, Eminpaşa Mahallesi'ndeki incelemeleri esnasında vatandaşları dinleyen Başkan Say, yaraların sarılması noktasında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Sabah saatlerinde bölgeye gelerek incelemeleri esnasında vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Say, "Selin yaşanması ile birlikte tüm ekiplerimizi ve araçlarımızı anında bu mahallelerimize sevk ettik. Geceden beri yer yer sel sularına müdahale eden ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Ancak ben de bizzat yerinde görmek istedim. Kalıcı önlemler almak amacıyla incelemelerde bulunduk. Olayın takipçisiyiz. Hiçbir vatandaşımızın canına ya da malına zarar gelmemesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - VAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Ekonomi
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım 3. Sayfa
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Güncel
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı
İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Amber Heard Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Caner Erkin Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Giresun
Şu an buradasınız: Son dakika! Başkan Say, sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 16:18:29. #1.15#
title