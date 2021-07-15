Son dakika: Başkan Dursun, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek dua etti

Son dakika gündem haberi... Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini kabirleri ziyaret ederek dua etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini kabirleri ziyaret ederek dua etti.

Milletin şanlı bir destan yazarak karşı durduğu FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin 5'inci yılında, aziz şehitlerimiz unutulmadı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultangazi de şehitlerimize vefasını gösterdi. Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ile beraberindekiler Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilen şehit Erhan Dündar, Cebeci Mezarlığı'na defnedilen şehit Hikmet Baysal ve Habipler Yeşil Yayla Mezarlığı'na defnedilen şehit Vedat Barceğci'nin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Kaymakam Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ayrıca 15 Temmuz şehitlerinin şehit yakınları ile sohbet ederek acılarını paylaştı. Kaymakam Kalkar, Başkan Dursun ve İlçe Başkanı Yiğitoğlu daha sonra öğle namazı öncesi İlçe Müftülüğü tarafından Sultangazi Merkez Camisi'nde düzenlenen 15 Temmuz Mevlidi'ne katılarak vatandaşlarla birlikte tüm şehitlerimiz için dua etti.

"Kahramanlar yurdu yaşatmak için can verirler"

Hain darbe girişimine canları pahasına direnen 15 Temmuz şehitlerine minnettarlık ve vefa duyduklarını belirten Avukat Abdurrahman Dursun, "Kahramanlar yurdu yaşatmak için canlarını verir. Aziz şehitlerimiz de 15 Temmuz gecesi vatanın ve milletin selameti için canlarını düşünmeden feda etmiştir. 15 Temmuz, bu açıdan yakın tarihimizin en şanlı direnişi, bir milletin ayağa kalkarak kahramanlık destanı yazdığı gündür. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" dedi.

Sultangazi 15 Temmuz'u unutmuyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için yurt genelinde etkinlikler devam ederken, Sultangazi'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Demokrasi Nöbeti'ne ev sahipliği yapacak. Gece boyu devam edecek nöbette, vatandaşlara çeşitli ikramlar da yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı