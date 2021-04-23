Son Dakika | Başkan Atabay'dan 23 Nisan'da çocuklara sürpriz kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Başkan Atabay'dan 23 Nisan'da çocuklara sürpriz kutlama

Son Dakika | Başkan Atabay'dan 23 Nisan'da çocuklara sürpriz kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yılı dolayısıyla Didim Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü.

23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yılı dolayısıyla Didim Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü. Pandemi dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukların ayağına giden Başkan Atabay çocuklara hediyeler dağıttı.

Korona virüs tedbirleri sebebiyle bu yıl 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı ve TBMM'nin açılış kısıtlamaların gölgesinde kutlanırken Didim Belediyesi hazırladığı kutlama programı sayesinde çocukların yüzü güldü.

Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen etkinlikte Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Öznur Gündoğdu ile ise şehir içinde mahallelerde müzik yayını ile gezerek Didimlilerin bayramını kutladı. Başkan Atabay'n mahalle gezileri ise büyük beğeni toplarken, Didimliler de ellerinde Türk Bayrakları ile Atabay'ı karşıladı.

Kutlamalar kapsamında çocuklara yönelik olarak çizgi film kostümleri giyen palyoçalar çocukları eğlendirirken, çocuklara uçurtma, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başkan Atabay zaman zaman çocuklara hediyelerini tek tek dağıtırken, aileler de mutluluklarını ortak oldu. - AYDIN

Son Dakika | Başkan Atabay'dan 23 Nisan'da çocuklara sürpriz kutlama
Son Dakika | Başkan Atabay'dan 23 Nisan'da çocuklara sürpriz kutlama
Son Dakika | Başkan Atabay'dan 23 Nisan'da çocuklara sürpriz kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
23 Nisan dolayısıyla TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
23 Nisan dolayısıyla TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın Toprak Sergen
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Başkan Atabay'dan 23 Nisan'da çocuklara sürpriz kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:45:02. #1.16#

title