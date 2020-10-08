Arkadaşını öldürüp, akrabalarına mesaj attı
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Arkadaşını öldürüp, akrabalarına mesaj attı

08.10.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:06

Adana'da, bir şahıs arkadaşı Rodi Kasım Karayiğit'in akrabalarına, "Rodi'yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, Karayiğit'in başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Acı haberi alan Karayiğit'in yakınları sinir krizi geçirirken, polisler şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Sarıçam İlçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Rodi Kasım Karayiğit, iddiaya göre arkadaşı E.Ç. ile dün gece evine geldi. Sabah saatlerinde evden ayrılan E.Ç., Karayiğit'in akrabalarına "Rodi'yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi. Karayiğit'in evine gelen akrabaları kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

EVE ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle eve girdi. Yatağında hareketsiz halde yattığı görülen Karayiğit'in sağlık görevlilerince yapılan incelemede başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alan Karayiğit'in akrabaları ise evin önünde sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Karayiğit'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Arkadaşını öldürüp, akrabalarına mesaj attı
Arkadaşını öldürüp, akrabalarına mesaj attı
Arkadaşını öldürüp, akrabalarına mesaj attı
Arkadaşını öldürüp, akrabalarına mesaj attı
Arkadaşını öldürüp, akrabalarına mesaj attı
Arkadaşını öldürüp, akrabalarına mesaj attı
Arkadaşını öldürüp, akrabalarına mesaj attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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