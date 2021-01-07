Son dakika... Başına "yorgun mermi" isabet eden genç kızın cenazesi toprağa verildi
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Son dakika... Başına "yorgun mermi" isabet eden genç kızın cenazesi toprağa verildi

07.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:17
Son dakika... Başına

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde yürürken başına isabet eden yorgun mermi sonucu ağır yaralanan ve 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki Büşra Konyar, toprağa verildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yürürken başına isabet eden yorgun mermi sonucu ağır yaralanan ve 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki Büşra Konyar, toprağa verildi.

Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Konyar'ın cenazesi ilk olarak Mimar Sinan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze nakil aracının görünmesi ile Konyar'ın ailesi, yakınları ve cenazeye gelenler gözyaşlarını tutamadı.

Helallik alınması sonrası Erbaa Şehir Mezarlığı'na getirilen genç kızın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenazeye katılan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanıdığını Büşra Konyar'ın çalışkan çevresine örnek bir genç kız olduğunu söyledi.

Konyar'ı kaybetmekten, ilçelerinde böyle bir olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Karagöl, "Ben buradan bütün insanlığa, bütün Erbaa halkına, bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Artık bu olay son olsun, bu olay ibret olsun." dedi.

Rastgele havaya ateş açılmasının, masum insanların ölmesinin bitmesini isteyen Karagöl, "Gerçekten beni de yaraladı bu durum. Hepimizin başı sağ olsun, bütün gençliğin başı sağ olsun, geleceğimizin başı sağ olsun diyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Büşra Konyar (17), 31 Aralık'ta yolda yürürken bir anda yere yığılmış, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde kafasında mermi olduğu belirlenmişti. Yaralı genç kız, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 6 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetmişti.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ö.K. (29) tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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