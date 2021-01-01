Son Dakika: Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin Ayasofya haberiyle ilgili inceleme başlattı
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Son Dakika: Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin Ayasofya haberiyle ilgili inceleme başlattı

01.01.2021 17:16 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:31
Son Dakika: Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin Ayasofya haberiyle ilgili inceleme başlattı

Son dakika: Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinde bugün yer alan ve Ayasofya Camii'nin ibadete açılışını 'Felaket' olarak nitelendiren haberle ilgili inceleme başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın" sözleriyle söz konusu habere tepki göstermişti.

Sözcü gazetesi, bugünkü manşetinde Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasını felaket olarak nitelendirdi, tepkiler çığ gibi yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın" sözleriyle tepki gösterdiği Sözcü gazetesinin söz konusu haberiyle ilgili Basın İlan Kurumu tarafından inceleme başlatıldı.

"TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNDE CİDDİ TEPKİYE YOL AÇTI"

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetli haberinde, Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."

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