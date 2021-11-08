Son dakika! "BASELECTED" sergisi 14 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "BASELECTED" adlı sergi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Tek Kubbe'de ziyaretçilerini bekliyor.

Sergi, 2017 yılından bu yana Türkiye'nin yeni mezun genç sanatçı adaylarını aynı çatı altında bir araya getiren ve bugüne kadar yeni mezun 500'ü aşkın sanatçı adayını sanatseverlerle buluşturmuş olan BASE'in ilk 5 edisyonunda yer almış 37 sanatçının güncel üretimlerinden seçki sunuyor.

Derya Yücel'in küratörlüğünde gerçekleşen sergide Ayça Sertkaya, Aytuğ Aykut, Barış Elçin, Büşra Çeğil, Can Özalp, Çiğdem Akgün, Damla Yalçın, Delal Eken, Dilara Göl, Duygu Aydoğan, Ece Kibaroğlu, Emre Evcimen, Enes Ali Sağdıç, Engin Konuklu, Esma Burcu Havası, Gizem Çeşmeci, Hamza Kırbaş, Hüseyin Aksoy, Kübra Boy, Mert Acar, Metin Alper Kurt, Muaz Özden, Mustafa Mutlu, Mustafa Yılmaz, Nazım Arslan, Özgür Saçan, Rabia Kalyoncuoğlu, Reach Geblo, Rıdvan Aşar, Seçil Büyükkan, Selen Tokgöz, Sinan Orakçı, Şevval Konyalı, Şule Nur Alev, Taha M. Üstündağ, Tansu Köse ve Tolga Akbaş'ın eserleri yer alıyor.

"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında 14 Kasım'a kadar devam edecek olan bir diğer sergi de Mimar Sinan Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu'nda ziyarete açık olan "Genç Bakış" sergisi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki Güzel Sanatlar Liselerinde ve Üniversite Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitimine devam eden, henüz mezun olmamış sanatçı adaylarına açık bir çağrı ile gerçekleşen sergi, BASE işbirliği ile öğrenci üretimlerinden bir seçkiyi bir araya getiriyor.

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