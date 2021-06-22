Son dakika: BAŞAKŞEHİR'DE RESTORANA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Son dakika haberler: Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHABaşakşehir'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir restoranın önüne otomobil ile gelerek ateş açtı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Başakşehir'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir restoranın önüne otomobil ile gelerek ateş açtı. İddiaya göre restoranda bulunanlar da karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Başakşehir'de gece saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1. Kısım Mahallesi'nde bulunan bir restorana plakası alınamayan bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. İddiaya göre, şüphelilerin açtığı ateşe restoranda bulunanlar da karşılık verdi. İki grup arasında yaşanan silahlı çatışma da Haydar D. isimli bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri açılan ateş sonucu yaralanan Haydar D.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu