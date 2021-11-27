Son Dakika | Başakşehir'de iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son Dakika | Başakşehir'de iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Başakşehir'de 8 katlı binanın en üst katındaki iplik üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de 8 katlı binanın en üst katındaki iplik üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Eski Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın en üst katındaki iplik üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı, itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alınan yangını söndürdü.

Son Dakika | Başakşehir'de iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Başakşehir'de iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Başakşehir'de iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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AA / Kerem Alperen Kaya - Son Dakika Haberleri

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