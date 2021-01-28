Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı

Antalya'da bankamatikte işlem yaptığı sırada bir anda yere yığılan emekli adam hayatını kaybetti. 62 yaşındaki adama ilk müdahaleyi bankamatik sırasındaki vatandaşlar yaptı, hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Manavgat ilçesinde bankamatikte işlem yapmakta olan bir vatandaş, bir anda yüz üstü yere yığıldı. Bankamatik kuyruğundaki vatandaşların bir bölümü yere düşen şahsa yardım etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar da düşerken etrafa saçılan paraları toplayarak adamın çantasına koydu.

Yerde yatan ve adının Kadir Ak olduğu belirlenen 62 yaşındaki adama, 112'den telefonla verilen talimat doğrultusunda ambulans gelene kadar müdahalede bulunuldu.

45 DAKİKA SÜREN MÜDAHALE SONUÇ VERMEDİ

112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından nefes almadığı belirlenen Kadir Ak'a ambulansta sağlık görevlileri tarafından kalp masajına başlandı. Kadir Ak'ın duran kalbinin tekrar çalışması ve hayata dönebilmesi için Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 45 dakika süren müdahaleden sonuç alınamadı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadir Ak'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını öğrenen damadı, kızı ve eşi Manavgat Devlet Hastanesine koşarken, yapılan müdahale sırasında sürekli dua ettiler. Doktorların dışarı çıkarak, ölüm haberini vermesiyle aile gözyaşlarına boğuldu.

TORUNUNU GÖRMEK İÇİN GELMİŞ

2 çocuk babası olan Ak'ın Eskişehir'de yaşadığı, DSİ'den emekli olduğu, Manavgat'ta yaşayan kızı, damadı ve torununu görmek için sık sık Manavgat'a geldiği bildirildi. Kadir Ak'ın 1 gün önce maaş günü olduğu, olay meydana geldiğinde maaşını çekip kredi kartı ve diğer faturalarını ödemek için bankamatikte işlem yaptığı öğrenildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Ak'ın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN