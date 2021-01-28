Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı

28.01.2021 12:28 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:41

Antalya'da bankamatikte işlem yaptığı sırada bir anda yere yığılan emekli adam hayatını kaybetti. 62 yaşındaki adama ilk müdahaleyi bankamatik sırasındaki vatandaşlar yaptı, hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Manavgat ilçesinde bankamatikte işlem yapmakta olan bir vatandaş, bir anda yüz üstü yere yığıldı. Bankamatik kuyruğundaki vatandaşların bir bölümü yere düşen şahsa yardım etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar da düşerken etrafa saçılan paraları toplayarak adamın çantasına koydu.

Yerde yatan ve adının Kadir Ak olduğu belirlenen 62 yaşındaki adama, 112'den telefonla verilen talimat doğrultusunda ambulans gelene kadar müdahalede bulunuldu.

Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı

45 DAKİKA SÜREN MÜDAHALE SONUÇ VERMEDİ

112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından nefes almadığı belirlenen Kadir Ak'a ambulansta sağlık görevlileri tarafından kalp masajına başlandı. Kadir Ak'ın duran kalbinin tekrar çalışması ve hayata dönebilmesi için Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 45 dakika süren müdahaleden sonuç alınamadı.

Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadir Ak'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını öğrenen damadı, kızı ve eşi Manavgat Devlet Hastanesine koşarken, yapılan müdahale sırasında sürekli dua ettiler. Doktorların dışarı çıkarak, ölüm haberini vermesiyle aile gözyaşlarına boğuldu.

Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı

TORUNUNU GÖRMEK İÇİN GELMİŞ

2 çocuk babası olan Ak'ın Eskişehir'de yaşadığı, DSİ'den emekli olduğu, Manavgat'ta yaşayan kızı, damadı ve torununu görmek için sık sık Manavgat'a geldiği bildirildi. Kadir Ak'ın 1 gün önce maaş günü olduğu, olay meydana geldiğinde maaşını çekip kredi kartı ve diğer faturalarını ödemek için bankamatikte işlem yaptığı öğrenildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Ak'ın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

Haber Yorumları (14)
.BV: emeklinin kredi borcu ertelensin pandemi şartlarında bi de borç yükü olmasın emeklilerimizde çünkü borca kesilince fazla para kalmaz bence kim bilir ne oldu orada niye böyle oldu vb.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FANİ: işte şu kısacık hayat için birbirimizi yiyoruz. Allah hepimize merhamet etsin.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
5000 LİRADAN FAZLA EFT YAPILAMIYOR GÜYA PANDEMİ:: bankamatik kuyruğunda ne ilk ne de son vefat eden kişi . rahmet eylesin. bu kuyruklar artık bitsin.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 14:22:35. #1.15#
title