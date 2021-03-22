Son dakika: Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'da bir kampta çıkan yangın sonucu yüzlerce barınak küle döndü.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'da bir kampta çıkan yangın sonucu yüzlerce barınak küle döndü.

Görgü tanıkları ve yetkililer, AA muhabirine, yüzlerce barınağın bulunduğu Cox Bazar'daki kampta gece büyük bir yangının çıktığını söyledi.

Görgü tanıklarından Mayyu Han, 700'den fazla barınağın kontrol altına alınamayan yangında küle döndüğünü ifade etti.

Bir diğer görgü tanığı Muhammed Eyüp de yangında bir kadının ile iki çocuğun hayatını kaybettiğini, bazı mültecilerden haber alınamadığını aktardı.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye yeni ulaştığı kaydedildi.

Cox Bazar'da, 14 Ocak'ta bir kampta çıkan yangında, yüzlerce kişinin kaldığı 550 çadır kullanılamaz hale gelmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer