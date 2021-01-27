Son Dakika | Bandırma'da hırsızlık operasyonunda 2 gözaltı
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Son Dakika | Bandırma'da hırsızlık operasyonunda 2 gözaltı

27.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:04
Son Dakika | Bandırma'da hırsızlık operasyonunda 2 gözaltı

Son dakika haberler... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Bazı iş yerlerinden sigara çaldıkları iddia edilen Y.D ve Y.M, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, hırsızlık esnasında kullandıkları tahmin edilen malzemeler ve koli halinde sigaralar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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