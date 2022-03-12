Son dakika! Balıkesir'de genç adamın şüpheli ölümüne 2 gözaltı - Haberler

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Son dakika! Balıkesir'de genç adamın şüpheli ölümüne 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Balıkesir'de genç adamın şüpheli ölümüne 2 gözaltı

Son dakika haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde arkadaşlarıyla gece alkol aldıktan sonra kavga ettiği iddia edilen şahıs, sabah fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü.

AYVALIK, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde arkadaşlarıyla gece alkol aldıktan sonra kavga ettiği iddia edilen şahıs, sabah fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü. Polis ekipleri şüpheli ölüm olayıyla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Ayvalık'a bağlı Pateriça mevkiinde geçtiğimiz perşembe akşamı yaşandı. İddiaya göre, sahil kenarına park ettikleri otomobil içerisinde 2 arkadaşı ile birlikte alkol alan Murat Uzun (36) alkolün de etkisiyle tartıştığı arkadaşı M.C.E. ile kavgaya tutuştu. Kısa süreli bir arbede yaşandı. Kavganın yatışması üzerine Murat Uzun evine gelerek uyudu. Sabah uyandığında kendini iyi hissetmediği için Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Uzun, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayvalık'ta saat ve çakmak tamiri yaparak geçimini sağlayan ve bekar olduğu öğrenilen Uzun'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Murat'ın arkadaşları M.C.E. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de genç adamın şüpheli ölümüne 2 gözaltı

Son dakika! Balıkesir'de genç adamın şüpheli ölümüne 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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