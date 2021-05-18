Son dakika... Balıkesir'de 4 metrelik boş kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Küçük Sanayi Sitesi Çay Kenarı mevkisindeki su kuyusundan köpek sesleri duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yavru köpeği yaklaşık 4 metre derinliğindeki içi boş kuyudan kurtarmak için çalışma başlattı.
Merdivenle kuyuya inen ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak