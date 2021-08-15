Son dakika! Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Babaçay köyünde incelemelerde bulundu
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Son dakika! Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Babaçay köyünde incelemelerde bulundu

Son dakika! Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Babaçay köyünde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde incelemelerde bulundu.

Kurum ve Karaismailoğlu, bölgedeki yetkililerden bilgi alarak, köy sakinleriyle sohbet etti, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vatandaşlara yaraların en kısa sürede sarılacağı sözünü veren Kurum ve Karaismailoğlu'na incelemelerinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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