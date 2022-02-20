Son dakika: Bakan Yardımcısı Eldemir'in dayısının cenazesi Pazaryeri ilçesinde toprağa verildi

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in dayısı Sami Çakır'ın cenazesi, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde toprağa verildi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut'un da dayısı olan Çakır için ilçede cenaze töreni düzenlendi.

Çakır'ın naaşı, Yüzbaşı Mahallesi'ndeki Mescit Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi.

Törene, Bakan Yardımcısı Eldemir, Mehmet Mut ve yakınları ile Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, emekli müsteşar Mustafa Eldemir, belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.