Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin, yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
ŞANLIURFA (İHA) - Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin, yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.