Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Genel
 - Güncelleme:
Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin, yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin, yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Genel

Şanlıurfa, İstanbul, Komiser, Şehit, Genel, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title