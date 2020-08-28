Son Dakika | Bakan Pakdemirli selden zarar gören Ericek Köyü'nde Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz hafta sonu Giresun'da yaşanan selden büyük zarar gören Espiye ilçesinin Ericek köyünde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz hafta sonu Giresun'da yaşanan selden büyük zarar gören Espiye ilçesinin Ericek köyünde incelemelerde bulundu.

Beraberindeki AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile birlikte bu sabah Espiye ilçesi Ericek köyüne geçen Bakan Pakdemirli, yolun dere suları nedeniyle bir çok noktada tahrip olması nedeniyle köye bir süre yürüyerek ulaşabildi. Köylülerin dertlerini dinleyen Bakan Pakdemirli "Allah beterinden saklasın. Devlet burada inşallah. Azıcık daha sabır" diyerek yardım sözü verdi.

Bakan Pakdemirli, cuma namazını da Ericek köyündeki Merkez Camii'nde kıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA