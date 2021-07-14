Son Dakika: Bakan Pakdemirli'den Tuz Gölü'nde ölen flamingolarla ilgili açıklama: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok

Son dakika: Türkiye'nin en büyük sulak alanları arasında yer alan Tuz Gölü'nde binlerce yavru flamingo hayatını kaybetti. Ölen flamingolarla ilgili yapılan ilk incelemeler hakkında bilgilendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tuz Gölü'nde bin kadar yavru flamingo öldü, ilk tespitlere göre zehirlenme yok" dedi.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili inceleme tamamlandı. İlk incelemelere göre zehirlenme şüphesine rastlanmadı.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu öldü. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan görüntülerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği, Tuz Gölü'ndeki yavru flamingoların ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

SU AKIŞININ OLDUĞU BÖLGELER İNCELENDİ

Bakanlığa bağlı uzman ekip, flamingolar ile gölü besleyen su kanallarının bentler çekilerek su akışının engellediği bölgeleri inceledi. Ekibin hazırlayacağı rapora göre bakanlık tarafından gerekli çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: ZEHİRLENME YOK

İlk incelemelere ilişkin sonuçları paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zehirlenme iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Pakdemirli, "İlk incelemelerden çıkan raporların sonuçlarına göre 1000 kadar yavru flamingo öldü. Flamingo ölümlerine ilişkin herhangi bir zehirlenme durumuna rastlanmadı" dedi.