Son dakika... Bakan Pakdemirli, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti
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Son dakika... Bakan Pakdemirli, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika... Bakan Pakdemirli, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde çiçekle karşılanan Pakdemirli, burada partililerle bir süre sohbet etti.

AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ve Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli ile de bir süre görüşen Pakdemirli, ziyaretin ardından kentteki bir otelde sektör temsilcileriyle toplantı yaptı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Son dakika... Bakan Pakdemirli, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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