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Bakan Kurum Konya Tanıtım Günlerine katıldı

Bakan Kurum Konya Tanıtım Günlerine katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Tanıtım Günleri programına katıldı.

KONYA (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Tanıtım Günleri programına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı. Bakan Kurum'a ziyareti sırasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.Bakan Kurum, burada kurulan stantları tek tek gezi, yöresel yemeklerin tadına baktı, vatandaşlarla yemek dağıttı. Bakan Kurum Konya Karatay Belediyesi'nin de standını ziyaret etti, burada davul çalan bir kişiye bahşiş veren Bakan Kurum daha sonra müzik eşliğinde oyun oynadı.

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Bakan Kurum Konya Tanıtım Günlerine katıldı

Bakan Kurum Konya Tanıtım Günlerine katıldı

Bakan Kurum Konya Tanıtım Günlerine katıldı

Bakan Kurum Konya Tanıtım Günlerine katıldı

Bakan Kurum Konya Tanıtım Günlerine katıldı

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