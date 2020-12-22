Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu tespit edilip izolasyona alındı

Son dakika! İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan türü sonrasında Türkiye de harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespitinin yapıldığını, 4.603 yolcunun evlerinde ya da otellerinde izolasyona alındığını söyledi.

Koronavirüs aşısının bulunmasıyla derin bir nefes alınsa da İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış türünün tespit edilmesi bütün planları bozdu. Birçok ülke İngiltere ile uçuşlarını durdurdu, gelen yolcuların da karantinaya alınmasına karar verdi. Türkiye'de de önceki gün itibarıyla İngiltere uçuşları durduruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk.

"TESTLERİ NEGATİF ÇIKSA BİLE İZOLASYONA ALINDILAR"

Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.

14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır"