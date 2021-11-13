Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il - Haberler
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Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Haritaya göre en çok vaka görülen ilimiz 536,50 ile Karabük oldu. Bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz sırasıyla Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 536,50 ile Karabük olurken, Yalova 499,55 ile ikinci, Ordu ise 487,92 ile üçüncü sırada yer aldı. Bakan Koca'nın haftalık vaka haritasında megakent İstanbul 307,40 Ankara 287,04 ve İzmir ise 69,61 ile yer aldı.

Son Dakika: Bakan Koca, haritayı paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Koca, haritayı paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

İŞTE VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ

Sağlık Bakanı Koca, attığı ikinci tweetle ise 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bakan Koca, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Koca, haritayı paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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