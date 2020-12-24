Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor
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Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor

24.12.2020 19:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:47
Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün yeni mutasyonu ve aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Çin aşısıyla ilgili, "Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı ve mutasyon gündemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapıp Sinovac şirketinin CoronaVac aşısının ülkemize geliş tarihi paylaştı.

"İNANCIMIZ BİZE DARLIKTAN SONRA BİR GENİŞLİK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor. Bu güzel haberlerin milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AŞININ ETKİNLİĞİ YÜZDE 91.25

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza bugün sonuçları bildirilen faz-3 çalışmasıyla ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu'nda değerlendirilen sonuçları Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal açıkladı. Aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğu belirtildi.

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