Son Dakika: Bakan Koca müjdeli haberi verdi! İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında büyük düşüş
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Son Dakika: Bakan Koca müjdeli haberi verdi! İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında büyük düşüş

08.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:16

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa Valileri ve İl Sağlık Müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından 4 büyük ildeki vaka düşüş oranını açıkladı. Bakan Koca, "İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu" dedi.

Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valileri ve İl Sağlık Müdürleri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Salgın ile ilgili son durumun değerlendirildiğini ve aşı hazırlıklarının ele alındığını belirten Bakan Koca, 4 ildeki vaka düşüş oranını da paylaştı.

Son Dakika: Bakan Koca müjdeli haberi verdi! İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında büyük düşüş

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE BURSA'DA SON DURUM

Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı'nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı" dedi.

Son Dakika: Bakan Koca müjdeli haberi verdi! İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında büyük düşüş
Son Dakika: Bakan Koca müjdeli haberi verdi! İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında büyük düşüş
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