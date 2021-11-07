Son dakika! Bakan Karaismailoğlu Gayrettepe-Havalimanı metro hattında test sürüşü yarın

İSTANBUL (DHA) - Bakan Karaismailoğlu: Gayrettepe-Havalimanı metro hattında test sürüşü yarın

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gayrettepe-Havalimanı metro hattının ilk etabında yarın test sürüşü gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe- Havalimanı metro hattıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul'da 7 metro hattında, 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103,3 kilometre olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, bu hatların Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı olduğunu ifade etti.

Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'un, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanına doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçları ile günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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