Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi
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Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi

11.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:54

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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