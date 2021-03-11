Bakan Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani ile görüştü.