Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle Ege Ordusu'nda (2)
GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEMEMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nın ardından Güney Deniz Saha Komutanlığı'na geçti.
GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEME
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Tsk komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nın ardından Güney Deniz Saha Komutanlığı'na geçti. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamlayarak, şeref defterini imzaladı. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar, burada inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi.
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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri