Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle Ege Ordusu'nda (2)

GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Tsk komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nın ardından Güney Deniz Saha Komutanlığı'na geçti. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamlayarak, şeref defterini imzaladı. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar, burada inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi.

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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