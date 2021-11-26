Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle Ege Ordusu'nda (2) - Haberler
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Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle Ege Ordusu'nda (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle Ege Ordusu'nda (2)

GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEMEMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nın ardından Güney Deniz Saha Komutanlığı'na geçti.

GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Tsk komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nın ardından Güney Deniz Saha Komutanlığı'na geçti. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamlayarak, şeref defterini imzaladı. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar, burada inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi.

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ANKARA İ


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