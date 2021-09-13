Alacak-verecek meselesi yüzünden amcasını öldürdü! Olay anı kamerada

Dün 16.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Önder Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Yunus Taşkın daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan amcası Necdet Taşkın ile sokak üzerinde karşılaştı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yunus Taşkın ve beraberinde bulunan 2 kişi amca ile tartışmaya tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yunus Taşkın ve amca Necdet Taşkın yaralandı. Yere düşen Necdet Taşkın'a yeğeni Yunus Taşkın ve yanındakiler vurmaya devam etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Daha sonra yaralı Yunus Taşkın ve beraberindekiler olay yerinden kaçarken amca Necdet Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşananlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Necdet Taşkın ve Yunus Taşkın'ın kavga ettiği görülüyor.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Necdet Taşkın kavga sırasında yere düşerken Yunus Taşkın ve yanındaki iki kişi de bir süre sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Necdet Taşkın'ın kanlar içinde yerde yattığı sırada ise eşi başında sinir krizi geçiriyor. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde çevrede bulunan vatandaşlar Necdet Taşkın'ı hastaneye götürmek için arabaya taşımaya çalışıyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri