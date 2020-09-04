Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü
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Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü

Trabzon'da bahçesine domuz girdiğini zannederek evinin ruhsatlı tabancasıyla evinin balkonundan rastgele ateş açan vatandaş, eşini öldürdü.

Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü
04.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:41

Trabzon'un Tonya ilçesinde, emekli öğretmen Ahmet Aktaş (76), bahçesine domuz girdiğini zannederek, evinin balkonundan tabancayla ateş açınca, eşi Havva Aktaş'ı (73) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Turalı Mahallesi Karabetaş mekvisinde meydana geldi. İddiaya göre, İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Ahmet Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannedip, ruhsatlı tabancası ile balkondan ateş etti.

EŞİNİN EVDE OLMADIĞINI FARK ETTİ

Bir süre sonra eşi Havva Aktaş'ın evde olmadığını fark etti. Eşini aramaya başlayan Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş'ı kanlar içinde yatarken buldu. Tabancayla eşini vurduğunu anlayan Ahmet Aktaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Havva Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Havva Aktaş'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ahmet Aktaş ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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