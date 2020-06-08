Son Dakika: BAE'ye ait İHA'lar hastaneye saldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: BAE'ye ait İHA'lar hastaneye saldırdı

Bir son dakika haberine göre Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçları (İHA), Misrata şehrinin güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir hastaneye saldırdı.

Son Dakika: BAE'ye ait İHA'lar hastaneye saldırdı
08.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:46

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçları (İHA), Misrata şehrinin güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir hastaneye saldırdı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, savaş suçlusu Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçları, Ebu Kıreyn bölgesinde bir sahra hastanesini hedef aldı. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hastanede ve ambulanslarda maddi hasar meydana geldi. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Haber
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Fahrettin Koca Fahrettin Altun Şahin Şerifoğulları
Magazin Simge Sağın Mariah Carey Gülben Ergen Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Metin Oktay Semih Özsoy İlhan Cavcav Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Kadın Adana Galatasaray
Şu an buradasınız: Son Dakika: BAE'ye ait İHA'lar hastaneye saldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 09:46:41. #1.14#
title